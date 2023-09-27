Видео: в Астане образовалась большая очередь из-за автограф-сессии Доминика Тима
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В Астане (Казахстан) на турнире категории ATP-250 прошла автограф-сессия чемпиона US Open – 2020, бывшей третьей ракетки мира, представителя Австрии Доминика Тима. Она собрала огромное количество болельщиков, из-за чего возникла большая очередь.
Предлагаем ознакомиться с видео с места событий от корреспондента «Чемпионата» Софии Колодкиной.
В данный момент Тим занимает 81-ю строчку в рейтинге ATP. В первом круге Астаны он сразится с представителем Перу Хуаном-Пабло Варильясом.
Общий призовой фонд турнира в Астане составил $ 1 017 850. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Отметим, что в прошлом году из-за отмены турнира в Пекине Астана имела категорию ATP-500.
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