Видео: в Астане образовалась большая очередь из-за автограф-сессии Доминика Тима

В Астане (Казахстан) на турнире категории ATP-250 прошла автограф-сессия чемпиона US Open – 2020, бывшей третьей ракетки мира, представителя Австрии Доминика Тима. Она собрала огромное количество болельщиков, из-за чего возникла большая очередь.

Предлагаем ознакомиться с видео с места событий от корреспондента «Чемпионата» Софии Колодкиной.

В данный момент Тим занимает 81-ю строчку в рейтинге ATP. В первом круге Астаны он сразится с представителем Перу Хуаном-Пабло Варильясом.

Общий призовой фонд турнира в Астане составил $ 1 017 850. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Отметим, что в прошлом году из-за отмены турнира в Пекине Астана имела категорию ATP-500.