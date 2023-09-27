Даниил Медведев объяснил, почему от турнира в Пекине стоит ожидать сенсаций

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев высказался о возможности сыграть с испанцем Карлосом Алькарасом (1) на стартовавшем турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай).
В первом же круге соревнований Медведеву (2) предстоит сразиться с американцем Томми Полом (13-я ракетка мира).
«Если мы встретимся, то оба будем довольны, это будет значить, что мы в финале. Это хорошая цель. Но здесь очень много сильных игроков. Будет непросто. Здесь сетка как на «Мастерсе» или турнире «Большого шлема». В каком-то смысле даже сильнее, чем на «Шлеме», где иногда можно спокойнее войти в турнир. Думаю, мы увидим много неожиданных результатов, поражений сеяных. Потому что первые раунды всегда непростые», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
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