Даниил Медведев: хочу продолжать доказывать себе, что способен выигрывать большие титулы

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился настроем на турнир категории ATP-500 в Пекине (Китай) и конец сезона в целом.

В первом круге соревнований в Пекине Медведеву (2) предстоит сразиться с американцем Томми Полом (13-я ракетка мира). Для Даниила это будет первый матч с US Open – 2023.

«Я впервые в Пекине. Это очень сильный турнир. Так что выиграть его было бы очень здорово. Титул стал бы прекрасным воспоминанием. Он здорово укрепил бы мою уверенность в себе. Впереди ещё несколько важных турниров, поэтому чем лучше вы сыграете в конце сезона, тем лучше будет начинать следующий. Моя мотивация заключается в том, чтобы продолжать доказывать себе, что я могу выигрывать большие турниры, большие титулы, обыгрывать серьёзных соперников», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.