Даниил Медведев: хочу продолжать доказывать себе, что способен выигрывать большие титулы

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился настроем на турнир категории ATP-500 в Пекине (Китай) и конец сезона в целом.
В первом круге соревнований в Пекине Медведеву (2) предстоит сразиться с американцем Томми Полом (13-я ракетка мира). Для Даниила это будет первый матч с US Open – 2023.
«Я впервые в Пекине. Это очень сильный турнир. Так что выиграть его было бы очень здорово. Титул стал бы прекрасным воспоминанием. Он здорово укрепил бы мою уверенность в себе. Впереди ещё несколько важных турниров, поэтому чем лучше вы сыграете в конце сезона, тем лучше будет начинать следующий. Моя мотивация заключается в том, чтобы продолжать доказывать себе, что я могу выигрывать большие турниры, большие титулы, обыгрывать серьёзных соперников», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.
- 27 сентября 2023
-
19:33
-
19:24
-
18:56
-
18:48
-
18:39
-
18:30
-
17:43
-
17:07
-
16:49
-
15:49
-
15:18
-
15:06
-
13:13
-
13:07
-
12:11
-
11:20
-
09:58
-
09:56
-
09:33
-
07:48
-
00:45
-
00:30
-
00:05
- 26 сентября 2023
-
22:36
-
21:40
-
20:17
-
20:06
-
19:40
-
19:30
-
18:39
-
18:32
-
17:46
-
17:11
-
16:24
-
15:41