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39-летняя Вера Звонарёва вышла в четвертьфинал турнира в Нинбо, где встретится с Онс Жабер

39-летняя Вера Звонарёва вышла в четвертьфинал турнира в Нинбо, где встретится с Онс Жабер
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Бывшая вторая ракетка мира, 39-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Нинбо (Китай) на снятии соперницы.

В матче второго круга Звонарёва (WC) встречалась с 76-й ракеткой мира, 20-летней представительницей Дании Кларой Таусон. Опытная россиянка выиграла первый сет со счётом 6:4. Таусон вышла на вторую партию, но соперницы отыграли лишь один гейм, который остался за Звонарёвой. В общей сложности встреча продлилась 1 час и 4 минуты. Звонарёва один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Клары ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За выход в полуфинал соревнований в Нинбо Звонарёва сразится с трёхкратной финалисткой турниров «Большого шлема», седьмой ракеткой мира, представительницей Туниса Онс Жабер (1).

Нинбо. 2-й круг
27 сентября 2023, среда. 14:10 МСК
Клара Таусон
76
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
0 : 1
Rt
1 2 3
         
4 		0
6 		1
         
Вера Звонарёва
526
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
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