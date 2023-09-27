39-летняя Вера Звонарёва вышла в четвертьфинал турнира в Нинбо, где встретится с Онс Жабер

Бывшая вторая ракетка мира, 39-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Нинбо (Китай) на снятии соперницы.
В матче второго круга Звонарёва (WC) встречалась с 76-й ракеткой мира, 20-летней представительницей Дании Кларой Таусон. Опытная россиянка выиграла первый сет со счётом 6:4. Таусон вышла на вторую партию, но соперницы отыграли лишь один гейм, который остался за Звонарёвой. В общей сложности встреча продлилась 1 час и 4 минуты. Звонарёва один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Клары ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
За выход в полуфинал соревнований в Нинбо Звонарёва сразится с трёхкратной финалисткой турниров «Большого шлема», седьмой ракеткой мира, представительницей Туниса Онс Жабер (1).
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