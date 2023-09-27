Россиянка Валерия Савиных потерпела поражение во втором круге турнира в Нинбо

164-я ракетка мира, 32-летняя российская теннисистка Валерия Савиных не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Нинбо (Китай), призовой фонд которого составил $ 259 303. Соревнования проходят на харде.

В матче второго круга Савиных (Q) со счётом 6:4, 0:6, 2:6 проиграла 87-й ракетке мира, представительнице Аргентины Надии Подороске. Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 5 минут. Савиных один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Подороски один эйс, семь двойных ошибок и 8 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем раунде турнира в Нинбо Подороска сразится с 90-й ракеткой мира чешкой Катержиной Синяковой.