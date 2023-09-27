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Даниил Медведев поделился впечатлениями от пребывания в Пекине

Даниил Медведев поделился впечатлениями от пребывания в Пекине
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от нахождения в Пекине (Китай), где впервые сыграет на турнире категории ATP-500. В первом круге соревнований Медведеву (2) предстоит сразиться с американцем Томми Полом (13-я ракетка мира). Для Даниила это будет первый матч с US Open – 2023.

«Арена в Пекине очень красивая. Я тренировался на ней и сегодня, и вчера. Всё очень, очень мило. Я уверен, что во время матчей будет очень много людей. В общем, посмотрим. Я слышал о турнире только хорошее. Хочу испытать это на себе в первый раз. Что касается Китая, то на уровне ATP, кажется, я играл только в Шанхае, и мне там очень понравилось. Думаю, здесь, в Пекине, будет то же самое», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

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