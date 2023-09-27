Янник Синнер: сложно рассуждать о противостоянии с Алькарасом, на данный момент он лучше

Седьмая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер ответил, что ему даёт соперничество с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», испанцем Карлосом Алькарасом – давление или мотивацию.

«Сейчас сложно рассуждать о моём противостоянии с Карлосом, потому что мне кажется, что он на данный момент слишком много всего выиграл. На данный момент он всё ещё лучше. Он это доказал результатами. Он уже несколько раз становился первой ракеткой мира. Думаю, сейчас главное противостояние идёт между ним и Новаком (Джоковичем). Но каждый раз, когда мы играем, всегда получаются отличные матчи. В них мы показываем свой лучший теннис.

Сейчас я сконцентрирован на себе, потому что мне нужно прибавить физически. Мне кажется, в этом плане у меня большой потенциал. По этой причине в этом году я провёл гораздо меньше турниров, чем в прошлом – чтобы лучше готовиться к большим стартам.

Ответ на вопрос о нашем противостоянии мы узнаем только в будущем. Конечно, я был бы рад составлять конкуренцию Карлосу. Думаю, у меня есть для этого потенциал. Но посмотрим, время покажет. Мы не знаем, что нас ждёт (улыбается)», — приводит слова Синнера The Tennis Letter.