Мария Шарапова назвала теннисиста, за которого болеет в данный момент

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова рассказала, за кого из игроков тура болеет в данный момент.

«Последний тренер в моей карьере (Рикардо Пьятти) работал с Синнером в течение многих лет, поэтому мне удалось сыграть с Янником несколько раз. Я всегда поддерживаю его. Мне нравится его подход к этому виду спорта, он очень скромный, мне нравится наблюдать за его теннисом», — приводит слова Шараповой Sportskeeda со ссылкой на The Rennae Stubbs Tennis Podcast.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.