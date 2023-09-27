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Мария Шарапова: мужской теннис находится на прекрасном этапе

Мария Шарапова: мужской теннис находится на прекрасном этапе
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова оценила текущий уровень ATP-тура.

«Прямо сейчас у мужского тенниса появился свой, особенный вайб. У всех игроков разные стили игры, разные характеры, они приезжают из разных уголков мира, возникают захватывающие соперничества. Думаю, мужской теннис находится на прекрасном этапе», — приводит слова Шараповой Sportskeeda со ссылкой на The Rennae Stubbs Tennis Podcast.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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