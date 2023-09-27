Хольгер Руне рассказал о целях на заключительную часть сезона

Четвёртая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне поделился настроем на заключительную часть сезона.
«Одна из моих целей – пробиться на Итоговый чемпионат ATP в Турине, который пройдёт в конце года. К тому же мне нужно защищать титул в Париже, но прежде всего я очень хочу вернуться, потому что у меня остались очень хорошие воспоминания об этом месте. Там я показал свой лучший теннис.
При этом здесь, в Пекине и Шанхае у меня есть хорошие шансы добиться успеха, так что я могу немного расслабиться и не волноваться по поводу грядущих турниров и защиты очков. Вы не в силах контролировать всё, вы можете контролировать только свои усилия на корте и то, сколько вы вкладываетесь на тренировках. В основном я сосредотачиваюсь на том, чтобы быть на 100% готовым», — сказал Руне на пресс-конференции, посвящённой старту турнира в Пекине (Китай).
Ранее в этом сезоне Руне защитил один из титулов, завоёванных в 2022 году. Это произошло на турнире категории ATP-250 в Мюнхене (Германия).
- 27 сентября 2023
-
23:38
-
23:08
-
22:28
-
21:52
-
21:37
-
21:33
-
20:59
-
19:56
-
19:47
-
19:33
-
19:24
-
18:56
-
18:48
-
18:39
-
18:30
-
17:43
-
17:07
-
16:49
-
15:49
-
15:18
-
15:06
-
13:13
-
13:07
-
12:11
-
11:20
-
09:58
-
09:56
-
09:33
-
07:48
-
00:45
-
00:30
-
00:05
- 26 сентября 2023
-
22:36
-
21:40
-
20:17