Хольгер Руне рассказал о целях на заключительную часть сезона

Четвёртая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне поделился настроем на заключительную часть сезона.

«Одна из моих целей – пробиться на Итоговый чемпионат ATP в Турине, который пройдёт в конце года. К тому же мне нужно защищать титул в Париже, но прежде всего я очень хочу вернуться, потому что у меня остались очень хорошие воспоминания об этом месте. Там я показал свой лучший теннис.

При этом здесь, в Пекине и Шанхае у меня есть хорошие шансы добиться успеха, так что я могу немного расслабиться и не волноваться по поводу грядущих турниров и защиты очков. Вы не в силах контролировать всё, вы можете контролировать только свои усилия на корте и то, сколько вы вкладываетесь на тренировках. В основном я сосредотачиваюсь на том, чтобы быть на 100% готовым», — сказал Руне на пресс-конференции, посвящённой старту турнира в Пекине (Китай).

Ранее в этом сезоне Руне защитил один из титулов, завоёванных в 2022 году. Это произошло на турнире категории ATP-250 в Мюнхене (Германия).