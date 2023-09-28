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Александр Шевченко расстался с тренером после 13 лет совместной работы

Александр Шевченко расстался с тренером после 13 лет совместной работы
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85-я ракетка мира, 22-летний российский теннисист Александр Шевченко сообщил об изменениях в своём тренерском штабе. Его покинул австрийский специалист Гюнтер Бресник (ранее он параллельно тренировал, в частности, Доминика Тима, Гаэля Монфиса, а также консультировал Элину Свитолину).

«Я уже не работаю с Бресником. Два месяца назад мы расстались. Мы работали вместе 12, даже 13 лет.

Я не могу сказать, что мы расстались навсегда, может быть, у нас получится наладить контакт в скором времени и снова начнём работать. Но пока, на данный момент, я считаю, что так было нужно сделать. Сейчас я один. В Астане с папой, но он приехал только на этот турнир, а так – я сам по себе», — сказал Шевченко на YouTube-канале «Больше!».

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