Шевченко признался, что следующий соперник на турнире в Астане для него неудобен

85-я ракетка мира, 22-летний российский теннисист Александр Шевченко поделился ожиданиями от предстоящей встречи с 20-летним сербом Хамадом Меджедовичем (120-я ракетка мира) в рамках второго круга турнира категории ATP-250 в Астане (Казахстан).

В матче первого круга получивший уайлд-кард от организаторов Шевченко со счётом 6:4, 6:3 обыграл 68-ю ракетку мира, представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа.

«Знаю его очень хорошо. Много играл с ним по юниорам, на фьючерсах, по-моему, два раза. Но не получалось выиграть у него. Буду надеяться, что в этот раз у меня получится улучшиться на ATP уровне. Он играет в очень агрессивный теннис, я считаю его очень, очень хорошим игроком с большим потенциалом. Посмотрим, как получится. Я буду стараться», — сказал Шевченко на YouTube-канале «Больше!».