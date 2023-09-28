Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Опубликован заявочный лист на турнир в Вене, где Медведев собирается защищать титул

Опубликован заявочный лист на турнир категории ATP-500 в Вене (Австрия), который пройдёт с 23 по 29 октября. Отметим, что действующим чемпионом соревнований является чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, россиянин Даниил Медведев.

Теннис. ATP. Заявочный лист на турнир в Вене

1. Даниил Медведев (Россия)

2. Стефанос Циципас (Греция)

3. Андрей Рублёв (Россия)

4. Янник Синнер (Италия)

5. Александр Зверев (Германия)

6. Фрэнсис Тиафо (США)

7. Томми Пол (США)

8. Карен Хачанов (Россия).

Также на турнир заявились Кэмерон Норри (Великобритания), Лоренцо Музетти (Италия), Григор Димитров (Болгария), Бен Шелтон (США), Роман Сафиуллин (Россия), Маттео Берреттини (Италия), Гаэль Монфис (Франция) и другие.

Отметим, что ещё один российский игрок Аслан Карацев в данный момент занимает шестое место в списке запасных.