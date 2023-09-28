Касаткина — о жаре в Токио: лучше закрыть крышу, чем заставлять игроков умирать на корте

13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о жаре в Токио после победы в матче второго круга турнира категории WTA-500 над греческой спортсменкой Деспиной Папамихаил. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу россиянки.

«Думаю, в таких условиях, если у арены есть крыша, её лучше закрыть. Если есть такие возможности, лучше их использовать, чем заставлять игроков чуть ли не умирать на корте. Я благодарна болельщикам. Я знаю, что вы тоже страдали. Особенно, на солнечной стороне арены», — сказала Касаткина после матча.

Напомним, в четвертьфинале соревнований в Токио Касаткиной предстоит встретиться с четвёртой ракеткой мира американской теннисисткой Джессикой Пегулой. Хардовый турнир в Японии завершится 1 октября.