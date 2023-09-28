Карен Хачанов и Андрей Рублёв пробились в четвертьфинал турнира в Пекине в парном разряде

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв преодолели стадию 1/8 финала и вышли в 1/4 турнира ATP-500 в Пекине. Соперниками россиян по матчу были китайские спортсмены Цзе Цуй и Ван Аожань. Матч, продолжавшийся 1 час 20 минут, завершился со счётом 6:4, 7:5 в пользу российского дуэта. Хачанов и Рублёв сделали восемь эйсов, в то время как их соперники отметились пятью подачами навылет. В ходе матча соперники допустили одинаковое количество двойных ошибок — по две с каждой стороны.

В четвертьфинале теннисисты из России встретятся с австрийцами Александером Эрлером и Лукасом Мидлером, пробившимися в основную сетку через квалификацию.

Турнир ATP-500 в Пекине проходит с 28 сентября по 4 октября. Его призовой фонд составляет $ 3 633 875.