Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Качмазов вышел во второй круг в Астане, одержав первую победу в турнирах ATP

Качмазов вышел во второй круг в Астане, одержав первую победу в турнирах ATP
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист Алибек Качмазов (315-я ракетка мира) одержал победу в первом круге турнира категории ATP-250 в Астане. Соперником россиянина был французский теннисист Корентен Муте (119-я ракетка мира). Матч, длившийся 2 часа 7 минут, завершился победой Качмазова со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Это первая победа Алибека в основной сетке турниров ATP.

Астана. 1-й круг
28 сентября 2023, четверг. 11:55 МСК
Алибек Качмазов
Россия
Алибек Качмазов
А. Качмазов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 5
         
Корентен Муте
Франция
Корентен Муте
К. Муте

Во втором круге турнира в Астане россиянин, пробившийся в основную сетку соревнований через квалификационный отбор, сыграет ещё с одним французом — Адрианом Маннарино (34-я ракетка мира), переигравшим в первом круге соотечественника Артура Риндеркнеша — 7:6 (7:4), 6:2.

Турнир в Астане проходит с 27 сентября по 3 октября, призовой фонд составляет $ 1 017 850. Действующим победителем является сербский теннисист Новак Джокович.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android