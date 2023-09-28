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Качмазов вышел во второй круг в Астане, одержав первую победу в турнирах ATP

Российский теннисист Алибек Качмазов (315-я ракетка мира) одержал победу в первом круге турнира категории ATP-250 в Астане. Соперником россиянина был французский теннисист Корентен Муте (119-я ракетка мира). Матч, длившийся 2 часа 7 минут, завершился победой Качмазова со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Это первая победа Алибека в основной сетке турниров ATP.

Во втором круге турнира в Астане россиянин, пробившийся в основную сетку соревнований через квалификационный отбор, сыграет ещё с одним французом — Адрианом Маннарино (34-я ракетка мира), переигравшим в первом круге соотечественника Артура Риндеркнеша — 7:6 (7:4), 6:2.

Турнир в Астане проходит с 27 сентября по 3 октября, призовой фонд составляет $ 1 017 850. Действующим победителем является сербский теннисист Новак Джокович.