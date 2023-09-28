Видео: Муте скандалит в Астане из-за тайм-аута Качмазова

В Астане (Казахстан) на турнире категории ATP-250 в матче первого круга между россиянином Алибеком Качмазовым и французом Корентеном Муте произошёл неприятный эпизод. Во втором сете при счёте 6:3, 6:5 в пользу Качмазова россиянин взял медицинский тайм-аут перед подачей француза.

На видео от корреспондента «Чемпионата» Софии Колодкиной видно, как Муте высказывает свои претензии арбитру встречи. Далее француз вызвал супервайзера, начав выдвигать претензии и ему. После этого эпизода матч продолжился.

В итоге поединок первого круга турнира в Астане завершился победой Качмазова со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Это первая победа Алибека на турнирах ATP в основной сетке. Во втором круге соревнований Качмазов сразится с теннисистом из Франции Адрианом Маннарино.