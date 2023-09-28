Онс Жабер — о Вере Звонарёвой: она удивительная

Первая сеяная турнира WTA-250 в Нинбо теннисистка из Туниса Онс Жабер (седьмая ракетка мира) высказалась о своей сопернице по четвертьфиналу россиянке Вере Звонарёвой (526-я ракетка мира). Напомним, в 1/4 финала Жабер в матче, длившемся 2 часа 36 минут, обыграла Звонарёву со счётом 7:5, 4:6, 6:1.

Сразу после матча Жабер ответила на вопрос о том, насколько тяжёлой выдалась эта игра. «Это то, что и ожидается от встречи с таким удивительным игроком. Это был физически тяжёлый матч для нас обеих. Я рада, что осталась сосредоточенной до конца и одержала победу», — сказала спортсменка на интервью с теннисного корта.

Турнир категории WTA-250 в Нинбо (Китай) проходит с 25 по 30 сентября. Его призовой фонд составляет $ 259 303.