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Вавринка проиграл Гирону в матче первого круга турнира в Астане

Вавринка проиграл Гирону в матче первого круга турнира в Астане
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В матче первого круга хардового турнира категории ATP-250 в Астане (Казахстан) швейцарский теннисист Стэн Вавринка потерпел поражение от представителя США Маркоса Гирона. Встреча завершилась со счётом 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 7:6 (8:6) в пользу американского спортсмена.

Матч продлился 2 часа 51 минуту. Гирон восемь раз подал навылет и не совершил двойных ошибок. На счету Вавринки 15 эйсов и шесть двойных ошибок. Отметим, что за весь поединок теннисисты не заработали ни одного брейк-пойнта.

В следующем раунде соревнований в Астане Гирон сыграет с победителем противостояния Хуан-Пабло Варильяс (Перу) — Доминик Тим (Австрия). Соревнования в Казахстане завершатся 3 октября. Действующим победителем турнира в Астане является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале прошлогоднего турнира обыграл грека Стефаноса Циципаса.

Астана. 1-й круг
28 сентября 2023, четверг. 14:00 МСК
Стэн Вавринка
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		6 4 6 6
6 6 		7 7 7 8
         
Маркос Гирон
США
Маркос Гирон
М. Гирон
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