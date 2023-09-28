Вавринка проиграл Гирону в матче первого круга турнира в Астане

В матче первого круга хардового турнира категории ATP-250 в Астане (Казахстан) швейцарский теннисист Стэн Вавринка потерпел поражение от представителя США Маркоса Гирона. Встреча завершилась со счётом 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 7:6 (8:6) в пользу американского спортсмена.

Матч продлился 2 часа 51 минуту. Гирон восемь раз подал навылет и не совершил двойных ошибок. На счету Вавринки 15 эйсов и шесть двойных ошибок. Отметим, что за весь поединок теннисисты не заработали ни одного брейк-пойнта.

В следующем раунде соревнований в Астане Гирон сыграет с победителем противостояния Хуан-Пабло Варильяс (Перу) — Доминик Тим (Австрия). Соревнования в Казахстане завершатся 3 октября. Действующим победителем турнира в Астане является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале прошлогоднего турнира обыграл грека Стефаноса Циципаса.