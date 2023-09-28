Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Нинбо, одолев Петру Квитову

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал хардового турнира категории WTA-250, который проходит в Нинбо (Китай). В четвертьфинальном матче соревнований Шнайдер нанесла поражение второй сеяной, представительнице Чехии Петре Квитовой, со счётом 6:1, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту.

Шнайдер трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов. Квитова выполнила шесть эйсов, восемь раз ошиблась на подаче и реализовала три из десяти брейк-пойнтов.

За выход в финал турнира в Нинбо Шнайдер поспорит с ещё одной представительницей Чехии, Линдой Фрухвиртовой. Во второй полуфинальной паре первая сеяная Онс Жабер из Туниса сыграет с победительницей матча между чешкой Катержиной Синяковой и представительницей Аргентины Надией Подороской.