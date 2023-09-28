Де Минор обыграл Маррея на турнире в Пекине и может стать соперником Медведева

Австралийский теннисист Алекс де Минор вышел во второй круг хардового турнира категории АТР-500, который проходит в Пекине (Китай). В стартовом матче де Минор нанёс поражение британцу Энди Маррею со счётом 6:3, 5:7, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 2 часа 50 минут.

Де Минор восемь раз подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал три из девяти брейк-пойнтов. Маррей выполнил три эйса, ни разу не ошибся на подаче и успешно использовал три брейк-пойнта из семи. Отметим, что Энди вёл 5:2 в третьей партии и упустил три матчбола.

За выход в четвертьфинал турнира в Пекине де Минор будет бороться с победителем матча между вторым сеяным россиянином Даниилом Медведевым и американцем Томми Полом.

Напомним, турнир в Пекине проводится впервые с 2019 года, когда его победителем стал австрийский теннисист Доминик Тим.