Доминик Тим вышел во второй круг турнира в Астане

Австрийский теннисист Доминик Тим вышел во второй круг турнира категории ATP-250, который проходит в Астане (Казахстан). В стартовом матче соревнований Тим нанёс поражение представителю Перу Хуану-Пабло Варильясу со счётом 6:3, 7:6 (10:8). Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.

Тим шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два из семи брейк-пойнтов. Варильяс выполнил пять эйсов, дважды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

За выход в четвертьфинал турнира в Астане Тим поспорит с американцем Маркосом Гироном.

В 2022 году победителем турнира в Астане стал сербский теннисист Новак Джокович, в финале обыгравший представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 6:4.