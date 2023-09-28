Доминик Тим вышел во второй круг турнира в Астане
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Австрийский теннисист Доминик Тим вышел во второй круг турнира категории ATP-250, который проходит в Астане (Казахстан). В стартовом матче соревнований Тим нанёс поражение представителю Перу Хуану-Пабло Варильясу со счётом 6:3, 7:6 (10:8). Встреча продолжалась 2 часа 10 минут.
Тим шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два из семи брейк-пойнтов. Варильяс выполнил пять эйсов, дважды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.
За выход в четвертьфинал турнира в Астане Тим поспорит с американцем Маркосом Гироном.
В 2022 году победителем турнира в Астане стал сербский теннисист Новак Джокович, в финале обыгравший представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:3, 6:4.
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