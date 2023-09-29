Александр Шевченко вспомнил матч с Даниилом Медведевым в Мадриде этого года

Российский теннисист Александр Шевченко вспомнил матч с соотечественником Даниилом Медведевым, который состоялся в Мадриде в мае 2023 года.

«Чего не хватило в тех топ-матчах? Думаю, опыта. Опять же, если взять матч с Хубертом, считаю, играл очень хорошо, хотя и до этого не показывал сверхрезультаты на харде. Так что этот матч придал мне уверенности, так как я видел, чувствовал, что мог его победить. Но, к сожалению, где-то сыграл опыт – в нервных ситуациях он намного лучше играл. С Даней, считаю, сам немного накосячил: при счёте 30-30 не ударил в пустой угол. Опять же, это опыт. Видно, что более зрелый игрок в такие моменты включается, я же наоборот — всё из-за нервов. Думаю, со временем это ко мне придёт, и я стану лучше. Обидно было проигрывать такие матчи, потому что мог сделать пару сенсаций, забрать больше очков и, может, уже бы и в топ-50 стоял. Особенно в Мадриде: не знаю, как всё обернулось бы, обыграй я тогда Даниила», — сказал Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.