Шевченко — о свадьбе: не думал, что так рано сделаю этот шаг, но встретил своего человека

Российский теннисист Александр Шевченко рассказал о своей свадьбе.

«Как это можно объяснить… любовь. Не думал, что так рано сделаю этот шаг, но когда встретил своего человека, понял, что хочу именно с ней продолжить отношения. Мы уже давно знакомы, родители друг друга знают, она в Вену ко мне приезжала. Все всё одобрили давным-давно. Сейчас она решает все вопросы со свадьбой. Я сказал: «Насть, если я этим буду заниматься, у нас точно не свадьба будет, а что-то другое. Лучше буду в сторонке играть в теннис, ты этим занимайся». Естественно, она советуется. Если на меня полностью это переложить, будет караул (смеётся). Я лишь в Европе хочу жить. Буду Настю пытаться туда перевезти – в Москву мне не особо хочется. Не скажу, что мне не нравится город, просто комфортнее в той же Вене», — сказал Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.