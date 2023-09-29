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Медведев уверенно стартовал на турнире в Пекине, отдав Полу только три гейма

Медведев уверенно стартовал на турнире в Пекине, отдав Полу только три гейма
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Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, уверенно стартовал на турнире ATP-500 в Пекине (Китай). В матче первого круга спортсмен обыграл 13-ю ракетку мира из США Томми Пола, отдав сопернику только три гейма: 6:2, 6:1.

Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. Даниил Медведев по ходу матча выполнил девять эйсов, реализовал 5 брейк-пойнтов из 11, а также допустил три двойные ошибки. На счету Томми Пола — один реализованный брейк-пойнт из четырёх и две двойные ошибки.

Во втором круге турнира россиянин встретится с 12-й ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором. По победам в личных встречах Даниил Медведев лидирует со счётом 5:2, а в текущем сезоне на счету каждого из теннисистов по одной победе в противостояниях друг с другом: Алекс де Минор одолел россиянина в четвертьфинале турнира в Торонто, а Даниил Медведев был сильнее в четвёртом круге Открытого чемпионата США.

Пекин (м). 1-й круг
29 сентября 2023, пятница. 07:45 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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