Медведев уверенно стартовал на турнире в Пекине, отдав Полу только три гейма

Российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, уверенно стартовал на турнире ATP-500 в Пекине (Китай). В матче первого круга спортсмен обыграл 13-ю ракетку мира из США Томми Пола, отдав сопернику только три гейма: 6:2, 6:1.

Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. Даниил Медведев по ходу матча выполнил девять эйсов, реализовал 5 брейк-пойнтов из 11, а также допустил три двойные ошибки. На счету Томми Пола — один реализованный брейк-пойнт из четырёх и две двойные ошибки.

Во втором круге турнира россиянин встретится с 12-й ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором. По победам в личных встречах Даниил Медведев лидирует со счётом 5:2, а в текущем сезоне на счету каждого из теннисистов по одной победе в противостояниях друг с другом: Алекс де Минор одолел россиянина в четвертьфинале турнира в Торонто, а Даниил Медведев был сильнее в четвёртом круге Открытого чемпионата США.