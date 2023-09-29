Вероника Кудерметова обыграла Игу Свёнтек и вышла в полуфинал турнира в Токио

В матче 1/4 финала хардового турнира категории WTA-500 в Токио (Япония) 19-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла вторую ракетку мира представительницу Польши Игу Свёнтек. Встреча завершилась со счётом 6:2, 2:6, 6:4 в пользу россиянки.

Матч продлился 2 часа 23 минуты. Кудерметова четыре раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Свёнтек один эйс, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В полуфинале соревнований в Токио Вероника Кудерметова сыграет с соотечественницей Анастасией Павлюченковой, занимающей 86-е место в рейтинге WTA. Хардовый турнир в Японии завершится 1 октября.