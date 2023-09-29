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Вероника Кудерметова обыграла Игу Свёнтек и вышла в полуфинал турнира в Токио

Вероника Кудерметова обыграла Игу Свёнтек и вышла в полуфинал турнира в Токио
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В матче 1/4 финала хардового турнира категории WTA-500 в Токио (Япония) 19-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла вторую ракетку мира представительницу Польши Игу Свёнтек. Встреча завершилась со счётом 6:2, 2:6, 6:4 в пользу россиянки.

Матч продлился 2 часа 23 минуты. Кудерметова четыре раза подала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Свёнтек один эйс, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В полуфинале соревнований в Токио Вероника Кудерметова сыграет с соотечественницей Анастасией Павлюченковой, занимающей 86-е место в рейтинге WTA. Хардовый турнир в Японии завершится 1 октября.

Токио (ж). 1/4 финала
29 сентября 2023, пятница. 07:00 МСК
Ига Свёнтек
2
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 4
6 		2 6
         
Вероника Кудерметова
19
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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