Медведев: в первом круге всегда нелегко, особенно — в другой части мира

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу в первом круге турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). Сегодня, 29 сентября, спортсмен в двух сетах обыграл 13-ю ракетку мира из США Томми Пола, отдав сопернику по ходу встречи только три гейма.

«Легко не было нам обоим. Мы оба немного страдаем из-за смены часового пояса. Он, возможно, больше, приехав из Ванкувера (Томми Пол играл на Кубке Лэйвера. — Прим. «Чемпионата»). Может быть, это создаёт различие, но я думаю только о себе, и я доволен своим уровнем.

Я играл великолепно. Начало матча было нелёгким, но в первом круге всегда нелегко, особенно — в другой части мира. Затем на протяжении встречи я играл всё лучше и лучше, и я очень доволен формой», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.