Диана Шнайдер вышла в финал турнира WTA-250 в Нинбо

В матче полуфинала хардового турнира категории WTA-250 в Нинбо (Китай) 85-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер одержала победу над чешской спортсменкой Линдой Фрухвиртовой (117-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу россиянки.

Матч продлился 1 час 36 минут. Шнайдер три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету чешской теннисистки три эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В финале соревнований в Нинбо Диана Шнайдер сыграет с победительницей противостояния Онс Жабер (Тунис) — Надия Подороска (Аргентина). Финальный матч турнира состоится завтра, 30 сентября.