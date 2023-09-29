Диана Шнайдер вышла в финал турнира WTA-250 в Нинбо
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В матче полуфинала хардового турнира категории WTA-250 в Нинбо (Китай) 85-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер одержала победу над чешской спортсменкой Линдой Фрухвиртовой (117-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу россиянки.
Матч продлился 1 час 36 минут. Шнайдер три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету чешской теннисистки три эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
В финале соревнований в Нинбо Диана Шнайдер сыграет с победительницей противостояния Онс Жабер (Тунис) — Надия Подороска (Аргентина). Финальный матч турнира состоится завтра, 30 сентября.
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