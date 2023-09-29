Диана Шнайдер: собираюсь насладиться своим первым финалом

Российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала свой выход в первый в карьере финал уровня WTA на турнире категории WTA-250 в Нинбо (Китай). Сегодня, 29 сентября, спортсменка в 1/2 финала уверенно обыграла чешку Линду Фрухвиртову.

В финале россиянка может встретиться либо с седьмой ракеткой мира из Туниса Онс Жабер, либо с 87-й ракеткой мира из Аргентины Надией Подороской.

«Я буду просто счастлива сыграть с любой из них. Они обе опытные, отличные игроки. Я собираюсь приехать завтра и насладиться своим первым финалом. Постараюсь показать свой лучший теннис и бороться до конца», — сказала Шнайдер в интервью на корте.

Соперница Дианы Шнайдер по финалу Нинбо определится сегодня днём: матч Жабер и Подороски уже начался.