Андрей Рублёв пробился во второй круг турнира в Пекине, одолев Кэмерона Норри

Российский теннисист Андрей Рублёв пробился во второй круг турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). Спортсмен в напряжённом матче с британцем Кэмероном Норри смог отыграться после проигрыша в первой партии и забрал победу в трёх сетах. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:1, 6:4.
Теннисисты провели на корте 2 часа 6 минут. По ходу встречи Андрей Рублёв выполнил восемь эйсов, реализовал три брейк-пойнта из девяти и допустил две двойные ошибки. На счету Кэмерона Норри — три подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт из пяти и три двойные ошибки.
Во втором круге Рублёв встретится с 36-й ракеткой мира из Франции Уго Умбером. Ранее у теннисистов было три личные встречи, в них по победам лидирует россиянин: Рублёв выигрывал на харде в Санкт-Петербурге в 2020 году и в Индиан-Уэллсе в 2023 году. Умбер был сильнее на траве — в Галле в 2021 году.
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