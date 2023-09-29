Стефанос Циципас проиграл Николасу Харри на старте турнира ATP-500 в Пекине

Греческий теннисист Стефанос Циципас, пятая ракетка мира, потерпел поражение на старте турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). Спортсмен в двух сетах проиграл 23-й ракетке мира из Чили Николасу Харри со счётом 4:6, 4:6.
Матч продолжался 1 час 30 минут. По ходу встречи Стефанос Циципас выполнил шесть эйсов и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из двух. Николас Харри, в свою очередь, девять раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. Также каждый из теннисистов допустил по три двойные ошибки.
Отметим, Стефанос Циципас не проходил дальше второго круга турниров с победы в Лос-Кабосе (Мексика) в начале августа 2023 года. Спортсмен проигрывал на старте «Мастерса» в Торонто (Канада) и уступал во втором круге «Мастерса» в Цинциннати (США) и на Открытом чемпионате США.
Николас Харри во втором круге сыграет с квалифаером турнира итальянцем Маттео Арнальди.
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