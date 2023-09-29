Саккари обыграла Гарсию и вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Токио

В матче 1/4 финала хардового турнира категории WTA-500 в Токио (Япония) шестая ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари обыграла представительницу Франции Каролин Гарсию (10-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу греческой спортсменки.

Матч продлился 1 час 20 минут. Саккари в этой игре девять раз подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Гарсии семь эйсов и ни одной двойной ошибки.

В полуфинале соревнований в Токио Мария Саккари сыграет с четвёртой ракеткой мира американской теннисисткой Джессикой Пегулой, которая ранее в четвертьфинальном матче обыграла россиянку Дарью Касаткину. Хардовый турнир в Японии завершится 1 октября.