Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Саккари обыграла Гарсию и вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Токио

Саккари обыграла Гарсию и вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Токио
Комментарии

В матче 1/4 финала хардового турнира категории WTA-500 в Токио (Япония) шестая ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари обыграла представительницу Франции Каролин Гарсию (10-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу греческой спортсменки.

Матч продлился 1 час 20 минут. Саккари в этой игре девять раз подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Гарсии семь эйсов и ни одной двойной ошибки.

В полуфинале соревнований в Токио Мария Саккари сыграет с четвёртой ракеткой мира американской теннисисткой Джессикой Пегулой, которая ранее в четвертьфинальном матче обыграла россиянку Дарью Касаткину. Хардовый турнир в Японии завершится 1 октября.

Токио (ж). 1/4 финала
29 сентября 2023, пятница. 11:10 МСК
Каролин Гарсия
10
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Мария Саккари
6
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android