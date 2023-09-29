Дмитриева: Кудерметова начала находить в себе уверенность после работы с Турсуновым

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о победе россиянки Вероники Кудерметовой в матче 1/4 финала турнира WTA-500 в Токио с полькой Игой Свёнтек.

«Есть мнение, что Свёнтек играла неважно с Кудерметовой, но это ни о чём не говорит. Вероника уже несколько недель работает с Турсуновым. Вот какое странное преображение. Я очень рада. Посмотрим, что будет дальше.

Когда Кудерметова начала работать с Турсуновым, мне стало интересно. Она ведь была в провале — всё время проигрывала. Когда Сергей Демёхин решил договориться с Турсуновым, это был правильный ход. В какой-то момент Вероника потеряла в себе уверенность, но потихоньку начала её находить. О полуфинале даже трудно говорить, потому что я болею и за Кудерметову, и за Павлюченкову», — сказал Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.