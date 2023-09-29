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Качмазов не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Астане, уступив Маннарино

Качмазов не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Астане, уступив Маннарино
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Российский теннисист Алибек Качмазов не смог пробиться в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Астане (Казахстан). В упорной борьбе в трёх сетах спортсмен уступил шестому сеяному соревнований французу Адриану Маннарино. Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:5, 3:6.

Спортсмены провели на корте 2 часа 19 минут. По ходу встречи Алибек Качмазов выполнил девять эйсов и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти. На счету Адриана Маннарино — две подачи навылет и 8 реализованных брейк-пойнтов из 13. Также оба теннисиста допустили по три двойные ошибки.

В четвертьфинале турнира Адриан Маннарино встретится либо с квалифаером турнира австрийцем Юрием Родионовым, либо со вторым сеяным аргентинцем Себастьяном Баэсом.

Астана. 2-й круг
29 сентября 2023, пятница. 11:15 МСК
Адриан Маннарино
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
2 		7 3
         
Алибек Качмазов
Россия
Алибек Качмазов
А. Качмазов
Комментарии
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