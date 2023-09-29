Качмазов не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Астане, уступив Маннарино
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Российский теннисист Алибек Качмазов не смог пробиться в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Астане (Казахстан). В упорной борьбе в трёх сетах спортсмен уступил шестому сеяному соревнований французу Адриану Маннарино. Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:5, 3:6.
Спортсмены провели на корте 2 часа 19 минут. По ходу встречи Алибек Качмазов выполнил девять эйсов и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти. На счету Адриана Маннарино — две подачи навылет и 8 реализованных брейк-пойнтов из 13. Также оба теннисиста допустили по три двойные ошибки.
В четвертьфинале турнира Адриан Маннарино встретится либо с квалифаером турнира австрийцем Юрием Родионовым, либо со вторым сеяным аргентинцем Себастьяном Баэсом.
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