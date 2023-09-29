Онс Жабер вышла в финал турнира WTA-250 в Нинбо, где сыграет с россиянкой Шнайдер
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В матче 1/2 финала хардового турнира категории WTA-250 в Нинбо (Китай) седьмая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер обыграла представительницу Аргентины Надию Подороску (87-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:3, 1:6, 6:2 в пользу спортсменки из Туниса.
Матч продлился 1 час 47 минут. Жабер в этой встрече допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти заработанных. На счету Подороски три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.
В финале соревнований в Нинбо Онс Жабер встретится с 85-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер, которая в полуфинале обыграла чешку Линду Фрухвиртову. Финальная игра состоится завтра, 30 сентября.
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