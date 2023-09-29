«Физически было тяжело». Жабер прокомментировала победу в полуфинале турнира в Нинбо

Седьмая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер высказалась о победе в полуфинале хардового турнира категории WTA-250 в Нинбо (Китай) с представительницей Аргентины Надией Подороской. Встреча завершилась со счётом 6:3, 1:6, 6:2 в пользу спортсменки из Туниса.

«Физически было тяжело. А играть с такой соперницей было ещё сложнее. Я старалась сохранять концентрацию, даже учитывая, что не была на 100% в форме. Хочу поздравить Надию. Она потрясающая спортсменка. Я желаю ей всего наилучшего в будущем», — сказала Жабер после матча.

В финале соревнований в Нинбо Онс Жабер встретится с 85-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер, которая в полуфинале обыграла чешку Линду Фрухвиртову. Финал состоится завтра, 30 сентября.