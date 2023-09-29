Шевченко проиграл Меджедовичу во втором круге турнира ATP-250 в Астане
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Российский теннисист Александр Шевченко потерпел поражение во втором круге турнира категории ATP-250 в Астане (Казахстан). Спортсмен в двух сетах проиграл сербу Хамаду Меджедовичу, встреча завершилась со счётом 4:6, 4:6.
Теннисисты провели на корте 1 час 9 минут. По ходу встречи Александр Шевченко выполнил пять эйсов, не смог реализовать брейк-пойнт и допустил две двойные ошибки. На счету Хамада Меджедовича в этом матче —девять подач навылет и два реализованных брейк-пойнта из шести.
В четвертьфинале сербский теннисист встретится с четвёртым сеяным чехом Иржи Легечкой. Ранее у спортсменов не было личных встреч.
Далее Александр Шевченко сыграет на «Мастерсе» в Шанхае (Китай), который пройдёт с 4 по 15 октября.
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