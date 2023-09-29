Даниил Медведев: мечта стать первой ракеткой мира жива, но сейчас я далеко

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о борьбе за статус первой ракетки мира.

«Где бы я ни выступал, я всегда стремлюсь стать чемпионом, поэтому мечта стать первой ракеткой мира жива. Но я знаю, что нахожусь очень далеко, и моя цель сейчас заключается в том, чтобы попасть в топ-2 и оставаться там, чтобы иметь возможность бороться за первое место в мировом рейтинге в 2024 году. Не думаю, что Джокович сыграет ещё много турниров, поэтому логика подсказывает, что Алькарас завершит сезон на первом месте», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Ранее Медведев вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). В первом матче россиянин обыграл 13-ю ракетку мира из США Томми Пола.