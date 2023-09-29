Меджедович: у нас с Новаком отличные отношения, мы всегда на связи

Сербский теннисист Хамад Меджедович после победы над россиянином Александром Шевченко рассказал о сравнениях с Новаком Джоковичем, а также о том, как часто поддерживает контакт с действующей первой ракеткой мира.

«‎Очевидно, каждый хочет идти своим путём, чтобы его никто ни с кем не сравнивал. Но я буду лишь счастлив сделать хоть часть того, что получилось у Новака. Конечно, он лучший игрок всех времён. И не думаю, что будут ещё подобные ему в про-туре когда-либо.

У нас с Новаком отличные отношения. Когда мне что-то нужно, он обязательно придёт на помощь. Мне лишь достаточно отправить сообщение, и Новак ответит. Также он часто поздравляет меня с победами и классными матчами, если я здорово отыграл. Так что мы всегда на связи. И это прекрасно, он классный парень», — рассказал Меджедович на пресс-конференции.

Ранее Хамад Меджедович обыграл Александра Шевченко со счётом 6:4, 6:4 в рамках второго круга турнира серии АТР-250 в Астане (Казахстан).