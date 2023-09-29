Веснина поделилась ожиданиями перед матчем Шнайдер и Жабер в финале в Нинбо

Олимпийская чемпионка по теннису в парном разряде Елена Веснина рассказала, за счёт чего российская теннисистка Диана Шнайдер способна обыграть Онс Жабер в финале турнира в Нинбо.

«Начнём с того, что у Шнайдер тоже есть сильные качества для победы в финале. Она является левшой с нетипичным теннисом. Но ключом к успеху в матче с Онс Жабер должна стать активность Дианы. Соперница вынудит её много передвигаться по корту, поэтому необходимо стараться действовать на опережение и навязывать свои условия. Нас ожидает очень интересный финал», — сказала Веснина в интервью RT.

Напомним, 30 сентября состоится финал турнира серии WTA-250 в Нинбо между Дианой Шнайдер (85-я ракетка мира) и Онс Жабер (седьмое место в рейтинге WTA).