Тим — о US Open — 2020: этот турнир был чем-то особенным, особенно финал со Зверевым

Бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим рассказал о своём отношении к победе на US Open — 2020, а также прокомментировал свой путь к победе на турнире «‎Большого шлема»‎.

Я знал, что смогу это сделать, и я узнал, что значит так долго играть на турнире («Ролан Гаррос» — 2018. — Прим. «‎Чемпионата»‎). Этот опыт помог мне дойти ещё до двух финалов турнира «‎Большого шлема»‎.

Этот турнир (US Open — 2020. — Прим. «‎Чемпионата») был чем-то особенным, это был опыт, который можно получить, надеясь, что он больше никогда не повторится.

Я улучшал игру за игрой, и финал был особенным. Против Александра Зверева — 7:6 в пятом сете. Тот матч был невероятным, и со спортивной точки зрения это был лучший момент в моей карьере»‎, — рассказал Тим.

Доминик Тим начал свой путь к победе на ТБШ на «Ролан Гаррос» — 2018, где проиграл Рафаэлю Надалю в финале. После этого австрийский теннисист снова проиграл в финале Открытого чемпионата Франции Надалю в 2019 году. Затем на Открытом чемпионате Австралии 2020 года последовало поражение Новаку Джоковичу в финале. Спустя три поражения в финалах турниров «‎Большого шлема» Доминик Тим выиграл US Open — 2020.