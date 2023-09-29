Тренер Синнера рассказал о работе в тренерском штабе над игрой своего подопечного

Тренер итальянского теннисиста Яника Синнера Симоне Ваньоцци рассказал о своём подопечном, его амбициях. а также о работе тренеров в его штабе.

«Я знаю Янника с 14 лет. Он играл против одного из моих подопечных, и я впервые увидел его там. Мы много раз встречались на турнирах, когда я тренировал Марко Чеккинато и Стефано Травалью. Приятно тренировать его, потому что он действительно весёлый парень.

У него действительно хороший характер. Тренировать Янника легко ещё и потому, что он хочет значительно улучшиться и всегда выходить на поле с улыбкой, так что для тренера это действительно здорово»

«Обычно в команде у нас два тренера, я и Даррен Кэхилл. Иногда мы вместе, иногда я один с Янником. Обычно я занимаюсь техническими вопросами на поле. Джакомо и Умберто сначала занимаются физическими вопросами, затем выходим на поле и играем полтора часа.

Мы разыгрываем несколько очков, делаем несколько упражнений, а во второй половине дня уделяем час технике. Я ценю работу с таким уважаемым тренером, как Кэхилл, и считаю, что большая команда, которую собрал Синнер, является хорошей основой, которая поможет ему достичь больших высот.

Отношения действительно хорошие. Даррен действительно хороший человек, а также у него невероятный послужной список. Умберто – спортивный тренер, которого я знаю много лет, потому что мы работали вместе с Чеккинато и Травальей. Физиотерапевт Джакомо новенький, но он действительно хороший молодой парень, — рассказал Ваньоцци.