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Алькарас поделился ожиданиями от своих выступлений в следующем году

Алькарас поделился ожиданиями от своих выступлений в следующем году
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Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от своего следующего сезона.

«Что ж, в следующем году я планирую сыграть на четырёх турнирах «‎Большого шлема»‎. Надеюсь, не пропущу ни одного из них. Постараюсь сделать то же самое, что делал в этом году. Я был бы счастлив, если бы выиграл те же самые турниры, которые я выиграл в этом году.

Это моя цель на следующий год. Это очевидно. Сейчас я очень доволен уровнем, на котором играю, и результатом, которого достиг. Год не закончился. Впереди несколько турниров. Надеюсь, этот год закончится так же хорошо, как и начался», — рассказал Алькарас.

Напомним, в этом году испанец пропустил один турнир «‎Большого шлема»‎ из-за травмы.

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