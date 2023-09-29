Алькарас поделился ожиданиями от своих выступлений в следующем году
Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от своего следующего сезона.
«Что ж, в следующем году я планирую сыграть на четырёх турнирах «Большого шлема». Надеюсь, не пропущу ни одного из них. Постараюсь сделать то же самое, что делал в этом году. Я был бы счастлив, если бы выиграл те же самые турниры, которые я выиграл в этом году.
Это моя цель на следующий год. Это очевидно. Сейчас я очень доволен уровнем, на котором играю, и результатом, которого достиг. Год не закончился. Впереди несколько турниров. Надеюсь, этот год закончится так же хорошо, как и начался», — рассказал Алькарас.
Напомним, в этом году испанец пропустил один турнир «Большого шлема» из-за травмы.
Комментарии