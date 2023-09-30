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Даниил Медведев – Алекс де Минор: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга турнира в Пекине

Даниил Медведев – Алекс де Минор: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга турнира в Пекине
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Сегодня, 30 сентября чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев (2) сразится с 12-й ракеткой мира, представителем Австралии Алексом де Минором за выход в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). Поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте, носящем название Diamond, и начнётся около 9:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Алекс де Минор во втором круге турнира в Пекине.

Пекин (м). 2-й круг
30 сентября 2023, суббота. 11:00 МСК
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Счёт личных встреч теннисистов — 5-2 в пользу Медведева. В этом году они уже играли дважды, причём совсем недавно. В первый раз Даниил потерпел поражение в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто, а затем, в начале сентября выиграл в 1/8 финала US Open, взяв реванш за два поражения подряд (был ещё проигрыш во втором круге парижского «Мастерса» на финише прошлого сезона).

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