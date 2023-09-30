Марта Костюк прошла во второй круг турнира в Пекине, обыграв Коччаретто

Сегодня, 30 сентября, состоялся матч в рамках первого круга турнира WTA-1000 в Пекине между украинкой Мартой Костюк (45-я ракетка мира) и итальянкой Элизабеттой Коччаретто (32-я ракетка мира). Костюк одержала победу и вышла во второй этап соревнований.

Марта оказалась сильнее Коччаретто со счётом 1:6, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа и 26 минут. За это время Костюк допустила девять двойных ошибок и реализовала 6 из 9 заработанных брейк-пойнтов. Коччаретто сделала один эйс и девять двойных ошибок, а также реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов.

Во втором круге россиянка встретится с представительницей Туниса Онс Жабер (7-я ракетка мира). Призовой фонд соревнований составляет $ 8 127 389. В прошлом году турнир не состоялся.