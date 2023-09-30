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«Не хочу говорить об этом человеке». Циньвэнь – о том, что Фиссетт ушёл от неё к Осаке

«Не хочу говорить об этом человеке». Циньвэнь – о том, что Фиссетт ушёл от неё к Осаке
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23-я ракетка мира, 20-летняя китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь жёстко высказалась о расставании с тренером, именитым бельгийским специалистом Вимом Фиссеттом. Он ушёл из её команды к четырёхкратной чемпионке турниров «Большого шлема», японке Наоми Осаке, которая собирается вернуться на корт в 2024 году после декрета.

По информации инсайдера Чжан Бендоу, Фиссетт должен был присоединиться к Циньвэнь на Азиатских играх, но внезапно перед отъездом в Пекин сообщил, что решил прекратить с ней сотрудничество.

«Он нарушил контракт, это аморально. Он сделал такой выбор, я его принимаю. Хотя это и принесло вред мне и моей семье. Не хочу сейчас говорить об этом человеке», — сказала Циньвэнь после победы на Азиатских играх – 2023 в одиночном разряде.

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