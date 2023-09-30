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Определилась соперница Вероники Кудерметовой в финале турнира в Токио

Определилась соперница Вероники Кудерметовой в финале турнира в Токио
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Сегодня, 30 сентября, состоялся матч в рамках полуфинала турнира WTA-500 в Токио между представителем Греции Марией Саккари (шестая ракетка мира) и американкой Джессикой Пегулой (четвёртая ракетка мира). Пегула одержала победу и вышла в финал турнира в Токио.

Джессика оказалась сильнее Саккари со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час и 24 минуты. За это время Пегула сделала четыре эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из восьми заработанных брейк-пойнтов. Саккари сделала также четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из девяти.

В финале турнира в Токио Джессика Пегула сразится с 19-й ракеткой мира, российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой.

Токио (ж). 1/2 финала
30 сентября 2023, суббота. 09:50 МСК
Мария Саккари
6
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
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