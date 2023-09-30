Определилась соперница Вероники Кудерметовой в финале турнира в Токио

Сегодня, 30 сентября, состоялся матч в рамках полуфинала турнира WTA-500 в Токио между представителем Греции Марией Саккари (шестая ракетка мира) и американкой Джессикой Пегулой (четвёртая ракетка мира). Пегула одержала победу и вышла в финал турнира в Токио.

Джессика оказалась сильнее Саккари со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час и 24 минуты. За это время Пегула сделала четыре эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из восьми заработанных брейк-пойнтов. Саккари сделала также четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из девяти.

В финале турнира в Токио Джессика Пегула сразится с 19-й ракеткой мира, российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой.