Определилась соперница Вероники Кудерметовой в финале турнира в Токио
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Сегодня, 30 сентября, состоялся матч в рамках полуфинала турнира WTA-500 в Токио между представителем Греции Марией Саккари (шестая ракетка мира) и американкой Джессикой Пегулой (четвёртая ракетка мира). Пегула одержала победу и вышла в финал турнира в Токио.
Джессика оказалась сильнее Саккари со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час и 24 минуты. За это время Пегула сделала четыре эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из восьми заработанных брейк-пойнтов. Саккари сделала также четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из девяти.
В финале турнира в Токио Джессика Пегула сразится с 19-й ракеткой мира, российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой.
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