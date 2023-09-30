Карлос Алькарас вновь высказался о желании сыграть с Надалем в паре на Олимпиаде-2024

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас вновь высказался о желании сыграть с титулованным соотечественником Рафаэлем Надалем в паре на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция), которые пройдут с 26 июля по 11 августа.

«Прямо сейчас Рафа сильно страдает. Надеюсь, он сможет вернуться к тренировкам и играть в следующем году со старта сезона, чтобы у нас был здоровый Рафа, готовый к Олимпийским играм. Конечно, для меня было бы мечтой сыграть с ним в паре в Париже. Это зависит от нас обоих. До Парижа ещё много месяцев, многое может произойти. Я должен оставаться здоровым, усердно трудиться и быть готовым к этому турниру. Посмотрим, что получится, но это однозначно моя мечта», — приводит слова Алькараса The Tennis Letter.