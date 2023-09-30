Андрей Рублёв – Уго Умбер: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга турнира в Пекине

Сегодня, 30 сентября, шестая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв сразится с 36-й ракеткой мира, представителем Франции Уго Умбером за выход в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). Поединок начнётся около 13:20 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Уго Умбер во втором круге турнира в Пекине.
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Счёт личных встреч теннисистов — 2-1 в пользу Рублёва. В этом году они уже встречались в рамках турнира категории «Мастерс» в Индиане-Уэллсе. В первый раз Андрей одержал победу над Умбером во втором круге ATP-500 в Санкт-Петербурге в 2020 году, затем, в 2021 году Умбер обыграл Рублёва в финале турнира категории ATP-500 в Галле. В последней встрече между теннисистами сильнее оказался Рублёв, в рамках турнира категории «Мастерс» в Индиане-Уэллсе.
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