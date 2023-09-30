Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв – Уго Умбер: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга турнира в Пекине

Андрей Рублёв – Уго Умбер: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга турнира в Пекине
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 сентября, шестая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв сразится с 36-й ракеткой мира, представителем Франции Уго Умбером за выход в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). Поединок начнётся около 13:20 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Уго Умбер во втором круге турнира в Пекине.

Пекин (м). 2-й круг
30 сентября 2023, суббота. 13:30 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Уго Умбер
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

Счёт личных встреч теннисистов — 2-1 в пользу Рублёва. В этом году они уже встречались в рамках турнира категории «Мастерс» в Индиане-Уэллсе. В первый раз Андрей одержал победу над Умбером во втором круге ATP-500 в Санкт-Петербурге в 2020 году, затем, в 2021 году Умбер обыграл Рублёва в финале турнира категории ATP-500 в Галле. В последней встрече между теннисистами сильнее оказался Рублёв, в рамках турнира категории «Мастерс» в Индиане-Уэллсе.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android