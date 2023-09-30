«Играли при пустых трибунах». Голландец Грикспор раскритиковал формат Кубка Дэвиса

Нидерландский теннисист, 24-я ракетка мира Таллон Грикспор раскритиковал формат проведения Кубка Дэвиса.

«У нас действительно крутая команда. Мы хорошо отыграли две недели назад в Сплите. Парни в форме. Я уверен в это команде: в прошлом году мы дошли до 1/4, в этом – повторили успех, победив много хороших команд по ходу.

Я большой фанат домашнего и выездного формата. В Сплите мы вообще играли без болельщиков все три матча, в том числе с Хорватией – принимающей стороной. Они собрали 200 зрителей, половина из которых были вообще датчанами, даже не хорватами. Извините, но для меня это печальные новости. Потому что я думаю, что многие теннисисты любят Кубок Дэвиса и любят выступать за свою страну. Надеюсь, они изменят формат. Возможно, они сделаю КД раз в два года вместо того, чтобы проводить каждый сезон. Или ввести новое правило: кто играл в финале, получит bye на первые раунды в следующем году», — передаёт слова Грикспора корреспондент «Чемпионата» София Колодкина.